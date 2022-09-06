В России за сутки госпитализировали 4203 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализированы 4203 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1830 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 38 500 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 41 690.

За сутки умерли 95 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 76 заболевших.

Также за сутки выздоровели 46 304 человека, накануне — 30 703.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.

Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».