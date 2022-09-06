В России за сутки госпитализировали 4203 человека с коронавирусом
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Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего за 24 часа выявлено 38 500 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 41 690.
За сутки умерли 95 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 76 заболевших.
Также за сутки выздоровели 46 304 человека, накануне — 30 703.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.
Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».