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Решетников назвал рабочей страшилкой прогнозы о рецессии в России

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Министр экономического развития России Максим Решетников назвал рабочей страшилкой опубликованные в Bloomberg прогнозы о рецессии в России.
Решетников назвал рабочей страшилкой прогнозы о рецессии в России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Решетников объяснил, что сценарии, опубликованные Bloomberg, являются аналитическими расчётами на случай того, что произойдёт, если Россия не будет сопротивляться санкциям и «ничего не будет делать». 

«К этим сценариям надо относиться как к рабочим страшилкам», — цитирует его ТАСС.

Ранее Bloomberg писал со ссылкой на внутренний отчёт, что Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией, чем предполагалось.

Во всех трёх сценариях отмечалось сохранение санкционного давления на Россию со стороны Запада.

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