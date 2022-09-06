Bloomberg: экономика России может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией

Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией, чем предполагалось. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственный отчёт.

«Согласно внутреннему отчёту, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией... Два из трёх сценариев в документе показывают, что сокращение ускорится в следующем году и экономика вернётся к докризисному уровню только в конце десятилетия или позже», — говорится в материале.

Согласно одному из сценариев, экономика России достигнет максимального спада в 2023 году, когда экономические показатели окажутся на 8,3% ниже уровня 2021 года.

Другой вариант подразумевает, что падение экономики в 2024 году составит 11,9% по сравнению с 2023 годом.

При этом во всех трёх сценариях отмечается сохранение санкционного давления на Россию со стороны Запада.

Как ранее сообщил российский президент Владимир Путин во время встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым, наполняемость бюджета России идёт нужными темпами, несмотря на проблемы, которые создают ей недоброжелатели, в том числе растёт и доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.