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Главред The New Times Альбац сообщила о переезде в США

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Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац* сообщила о своём переезде из России в США.
Главред The New Times Альбац сообщила о переезде в США
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Почему я в конце концов приняла это предложение? Я вам скажу. Потому что у меня уже было четыре административки, меня объявили иностранным агентом и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста», — цитирует её РИА Новости.

Альбац не стала объяснять, как она высчитала срок до предполагаемого ареста.

В дальнейшем она будет преподавать в Нью-Йоркском университете.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ — иностранных агентов Дмитрия Быкова*, Дмитрия Алешковского* и Евгению Альбац.

* Внесены в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 29.07.2022.

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