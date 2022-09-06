Песков заявил, что при желании Путин и Кнайсль могут встретиться на ВЭФ
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Слова Пескова приводит ТАСС.
Он отметил, что специальных планов по встрече нет, но президент в курсе, что Кнайсль находится на форуме.
«Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться», — заявил он.
Ранее Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему, уехав из Европы из-за своей позиции, она переехала именно в Ливан.
До этого Кнайсль подтвердила информацию о том, что покинула Австрию из-за постоянных угроз.