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Песков заявил, что при желании Путин и Кнайсль могут встретиться на ВЭФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при желании российский лидер Владимир Путин и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль могут встретиться на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Песков заявил, что при желании Путин и Кнайсль могут встретиться на ВЭФ
  • globallookpress.com
  • © kremlin.ru

Слова Пескова приводит ТАСС.

Он отметил, что специальных планов по встрече нет, но президент в курсе, что Кнайсль находится на форуме.

«Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться», — заявил он. 

Ранее Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему, уехав из Европы из-за своей позиции, она переехала именно в Ливан.

До этого Кнайсль подтвердила информацию о том, что покинула Австрию из-за постоянных угроз.

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