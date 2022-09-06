Песков заявил, что при желании Путин и Кнайсль могут встретиться на ВЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при желании российский лидер Владимир Путин и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль могут встретиться на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Слова Пескова приводит ТАСС.

Он отметил, что специальных планов по встрече нет, но президент в курсе, что Кнайсль находится на форуме.

«Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться», — заявил он.

Ранее Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему, уехав из Европы из-за своей позиции, она переехала именно в Ливан.

До этого Кнайсль подтвердила информацию о том, что покинула Австрию из-за постоянных угроз.