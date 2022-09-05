Экс-глава МИД Австрии объяснила свой переезд в Ливан

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему, уехав из Европы из-за своей позиции, она переехала именно в Ливан.

По её словам, она отправилась в Ливан, а не стала переезжать, например, в Россию, так как она довольно хорошо говорит на арабском языке и у неё много друзей в Ливане.

«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают как только Карин. И это очень важно», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Кнайсль подтвердила информацию о том, что покинула Австрию из-за постоянных угроз.