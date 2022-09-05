военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-глава МИД Австрии объяснила свой переезд в Ливан

Короткая ссылка
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему, уехав из Европы из-за своей позиции, она переехала именно в Ливан.
Экс-глава МИД Австрии объяснила свой переезд в Ливан
  • Gettyimages.ru

По её словам, она отправилась в Ливан, а не стала переезжать, например, в Россию, так как она довольно хорошо говорит на арабском языке и у неё много друзей в Ливане.

«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают как только Карин. И это очень важно», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Кнайсль подтвердила информацию о том, что покинула Австрию из-за постоянных угроз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить