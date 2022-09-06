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Самолёт Екатеринбург — Сочи с неисправностью успешно приземлился в аэропорту вылета

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Самолёт рейса Екатеринбург — Сочи с неисправностью в системе уборки шасси успешно приземлился в аэропорту вылета.
Самолёт Екатеринбург — Сочи с неисправностью успешно приземлился в аэропорту вылета
  • Gettyimages.ru
  • © Fabrizio Gandolfo/SOPA Images/LightRocket

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Борт на стоянке. Приземлился благополучно в 09:49 (07:49 мск)», — заявили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший в Екатеринбург из Сочи, возвращается в аэропорт из-за неисправностей в системе уборки шасси.

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