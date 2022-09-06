Самолёт Екатеринбург — Сочи с неисправностью успешно приземлился в аэропорту вылета
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».
«Борт на стоянке. Приземлился благополучно в 09:49 (07:49 мск)», — заявили в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший в Екатеринбург из Сочи, возвращается в аэропорт из-за неисправностей в системе уборки шасси.