Кадыров заявил, что никогда не перейдёт с должности главы Чечни «в другое ведомство»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдёт с работы в республике «в другое ведомство».

«Я вам даю слово, что мне никогда не предлагали должность и я никогда не просил, я никогда не разговаривал ни с кем (о том, чтобы. — RT) переходить на другую должность, я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Кадыров рассказал, что единственной его мечтой является должность мэра Грозного.

«На любую другую должность я никогда не пойду», –заключил он.

Он также предложил «оставить на будущее» информацию о его бессрочном отпуске.