Кадыров заявил, что никогда не перейдёт с должности главы Чечни «в другое ведомство»
«Я вам даю слово, что мне никогда не предлагали должность и я никогда не просил, я никогда не разговаривал ни с кем (о том, чтобы. — RT) переходить на другую должность, я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство», — заявил он в видеообращении в Telegram.
Кадыров рассказал, что единственной его мечтой является должность мэра Грозного.
«На любую другую должность я никогда не пойду», –заключил он.
Он также предложил «оставить на будущее» информацию о его бессрочном отпуске.