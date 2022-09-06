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Кадыров заявил, что никогда не перейдёт с должности главы Чечни «в другое ведомство»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдёт с работы в республике «в другое ведомство».

«Я вам даю слово, что мне никогда не предлагали должность и я никогда не просил, я никогда не разговаривал ни с кем (о том, чтобы. — RT) переходить на другую должность, я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Кадыров рассказал, что единственной его мечтой является должность мэра Грозного.

«На любую другую должность я никогда не пойду», –заключил он.

Он также предложил «оставить на будущее» информацию о его бессрочном отпуске.

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