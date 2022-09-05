Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в стране двух автобронетанковых ремонтных заводов Минобороны.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны России и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны России», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Основной целью учреждений будет ремонт бронетанковой и автомобильной техники в интересах обороны.

Ранее стало известно, что судостроительный завод «Пелла» планирует модернизировать катера проекта 03160 «Раптор», учитывая опыт их применения в специальной военной операции на Украине.