Концепция гуманитарной политики учитывает попытки принизить российскую культуру

Концепция гуманитарной политики России за рубежом учитывает рост числа попыток «принизить значимость российской культуры».

«При реализации настоящей концепции следует учитывать увеличение количества попыток принизить значимость российской культуры», — говорится в тексте президентского указа.

Отмечается, что предпринимаются попытки навязать неверную трактовку целей России по ознакомлению мировой общественности с её культурным наследием.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил указ о концепции гуманитарной политики страны за рубежом.