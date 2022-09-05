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Концепция гуманитарной политики учитывает попытки принизить российскую культуру

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Концепция гуманитарной политики России за рубежом учитывает рост числа попыток «принизить значимость российской культуры».
Концепция гуманитарной политики учитывает попытки принизить российскую культуру
  • РИА Новости

«При реализации настоящей концепции следует учитывать увеличение количества попыток принизить значимость российской культуры», — говорится в тексте президентского указа.

Отмечается, что предпринимаются попытки навязать неверную трактовку целей России по ознакомлению мировой общественности с её культурным наследием.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил указ о концепции гуманитарной политики страны за рубежом.

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