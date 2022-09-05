Концепция гуманитарной политики учитывает попытки принизить российскую культуру
- РИА Новости
«При реализации настоящей концепции следует учитывать увеличение количества попыток принизить значимость российской культуры», — говорится в тексте президентского указа.
Отмечается, что предпринимаются попытки навязать неверную трактовку целей России по ознакомлению мировой общественности с её культурным наследием.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил указ о концепции гуманитарной политики страны за рубежом.