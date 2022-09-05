Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову
- РИА Новости
«Мы сразу же сходили в канцелярию и подали краткую апелляционную жалобу», — цитирует РИА Новости Никифорова.
5 сентября Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Кроме того, мужчине назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.
Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года.