Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову

Защита подала апелляционную жалобу на приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил адвокат Сафронова Даниил Никифоров.

«Мы сразу же сходили в канцелярию и подали краткую апелляционную жалобу», — цитирует РИА Новости Никифорова.

5 сентября Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Кроме того, мужчине назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года.