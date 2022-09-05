Защита обжалует приговор Ивану Сафронову

Защита подаст жалобу на приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о государственной измене, которому, согласно решению суда, предстоит отбыть 22 года в колонии строгого режима.

Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров.

«Мы безусловно обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести её прямо сейчас», — сказал он.

5 сентября Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, кроме того, мужчине назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» был задержан в июле 2020 года.