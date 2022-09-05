Защита обжалует приговор Ивану Сафронову
- РИА Новости
Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Никифоров.
«Мы безусловно обжалуем приговор, более того, мы иллюзий не питаем, в этой связи жалоба у нас уже на руках, мы готовы отнести её прямо сейчас», — сказал он.
5 сентября Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, кроме того, мужчине назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.
Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» был задержан в июле 2020 года.