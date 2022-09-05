РПЦ и католическая церковь обсуждают визит Папы Римского в Россию

Русская православная церковь и Римско-католическая церковь обсуждают возможный приезд в Россию Папы Римского Франциска. Пока договорённости не достигнуты.

Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Взаимодействие с католической церковью постоянно ведётся отделом внешних церковных связей, это одна из тем, которая обсуждается, но здесь любые заявления делаются после того, как достигнуты договорённости. А пока договорённости не достигнуты, и комментариев не предполагается», — сказал он ТАСС.

16 марта посредством видеосвязи состоялся разговор патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска, в ходе которого они «обсудили ряд текущих вопросов двустороннего взаимодействия».