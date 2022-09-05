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РПЦ и католическая церковь обсуждают визит Папы Римского в Россию

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Русская православная церковь и Римско-католическая церковь обсуждают возможный приезд в Россию Папы Римского Франциска. Пока договорённости не достигнуты.
РПЦ и католическая церковь обсуждают визит Папы Римского в Россию
  • AP

Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Взаимодействие с католической церковью постоянно ведётся отделом внешних церковных связей, это одна из тем, которая обсуждается, но здесь любые заявления делаются после того, как достигнуты договорённости. А пока договорённости не достигнуты, и комментариев не предполагается», — сказал он ТАСС.

16 марта посредством видеосвязи состоялся разговор патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска, в ходе которого они «обсудили ряд текущих вопросов двустороннего взаимодействия».

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