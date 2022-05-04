В РПЦ назвали некорректным изложение папой Франциском разговора с патриархом Кириллом

Русская православная церковь (РПЦ) выразила сожаление, что Папа Римский Франциск в интервью изданию Corriere della Sera некорректно выразил содержание его мартовского разговора с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора», — говорится в заявлении службы коммуникации отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

В РПЦ добавили, что подобные высказывания не будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквями.

16 марта посредством видеосвязи состоялся разговор патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска, в ходе которого они «обсудили ряд текущих вопросов двустороннего взаимодействия».

Ранее в РПЦ сообщили, что ожидают более благоприятных условий для встречи понтифика и патриарха Кирилла.