В РПЦ назвали некорректным изложение папой Франциском разговора с патриархом Кириллом
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«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора», — говорится в заявлении службы коммуникации отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
В РПЦ добавили, что подобные высказывания не будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквями.
16 марта посредством видеосвязи состоялся разговор патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска, в ходе которого они «обсудили ряд текущих вопросов двустороннего взаимодействия».
Ранее в РПЦ сообщили, что ожидают более благоприятных условий для встречи понтифика и патриарха Кирилла.