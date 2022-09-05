В Нижегородской области более 400 беженцев получили гражданство России
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
Кроме того, на рассмотрении местного органа миграционной службы находится ещё 1435 заявлений о приобретении гражданства России.
Чаще всего российские паспорта оформляют граждане Украины, Таджикистана, Армении и Азербайджана. В общей сложности за текущий год было удовлетворено 1761 заявление, уточняют в ведомстве.
Ранее, по сообщениям ФАН, в гуманитарном центре «Единой России» рассказали, что волонтёры продолжают работу в Херсонской области.