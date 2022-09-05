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Путин разрешил УГМК купить ряд активов «Петропавловска»

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Президент России Владимир Путин разрешил УГМК купить ряд активов «Петропавловска».
Путин разрешил УГМК купить ряд активов «Петропавловска»
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Разрешить совершение акционерным обществом «УГМК-Инвест» сделок по приобретению принадлежащих британской публичной компании «Петропавловск ПЛК» (Petropavlovsk PLC) акций (долей) организаций по перечню согласно приложению, в том числе если такие сделки влекут за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами, долями (вкладами), правами и обязанностями», — говорится в документе.

Уточняется, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 25 августа 2022 года.

Ранее Путин разрешил компании НОВАТЭК купить долю Total в «Тернефтегазе».

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