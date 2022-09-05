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Путин разрешил НОВАТЭКу купить долю Total в «Тернефтегазе»

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Президент России Владимир Путин разрешил компании НОВАТЭК купить долю Total в «Тернефтегазе».
Путин разрешил НОВАТЭКу купить долю Total в «Тернефтегазе»
  • РИА Новости

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Московская область» сделки по приобретению 1 714 180 106 штук обыкновенных акций закрытого акционерного общества «Тернефтегаз», принадлежащих акционерному обществу упрощенного типа «ТотальЭнерджис Разведка Разработка Термокарстовое (TotalEnergies EP Termokarstovoye)», — отмечается в документе.

Отмечается, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 16 августа 2022 года.

Ранее в компании TotalEnergies заявили, что российские власти дали согласие на покупку НОВАТЭКом 49% её доли в «Тернефтегазе».

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