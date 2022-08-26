Власти России дали согласие на покупку НОВАТЭКом 49% доли TotalEnergies в Тернефтегазе

В компании TotalEnergies заявили, что российские власти дали согласие на покупку НОВАТЭКом 49% её доли в «Тернефтегазе».

Об этом говорится на сайте компании.

«25 августа 2022 года российские власти дали своё согласие на предполагаемую продажу. В результате 26 августа 2022 года TotalEnergies и НОВАТЭК подписали окончательный договор купли-продажи 49% доли TotalEnergies в Тернефтегазе. Закрытие ожидается в сентябре 2022 года», — отмечается в сообющении.

В апреле сообщалось, что французская энергокомпания TotalEnergies планирует до конца апреля остановить свой бизнес смазочных материалов в России.