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Власти России дали согласие на покупку НОВАТЭКом 49% доли TotalEnergies в Тернефтегазе

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В компании TotalEnergies заявили, что российские власти дали согласие на покупку НОВАТЭКом 49% её доли в «Тернефтегазе».
Власти России дали согласие на покупку НОВАТЭКом 49% доли TotalEnergies в Тернефтегазе
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом говорится на сайте компании.

«25 августа 2022 года российские власти дали своё согласие на предполагаемую продажу. В результате 26 августа 2022 года TotalEnergies и НОВАТЭК подписали окончательный договор купли-продажи 49% доли TotalEnergies в Тернефтегазе. Закрытие ожидается в сентябре 2022 года», — отмечается в сообющении.

В апреле сообщалось, что французская энергокомпания TotalEnergies планирует до конца апреля остановить свой бизнес смазочных материалов в России.

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