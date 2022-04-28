Французская TotalEnergies намерена остановить свой бизнес смазочных материалов в России

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Французская энергокомпания TotalEnergies планирует до конца апреля остановить свой бизнес смазочных материалов в России, сообщил в четверг в ходе телеконференции глава компании Патрик Пуянне.
Французская TotalEnergies намерена остановить свой бизнес смазочных материалов в России
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС. 

«Этот актив, смазочные материалы, например, будет остановлен до конца этого месяца», — сказал глава компании.

Ранее TotalEnergies сообщала, что не будет заключать контракты на покупку российской нефти.

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