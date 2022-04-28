Французская TotalEnergies намерена остановить свой бизнес смазочных материалов в России

Французская энергокомпания TotalEnergies планирует до конца апреля остановить свой бизнес смазочных материалов в России, сообщил в четверг в ходе телеконференции глава компании Патрик Пуянне.

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