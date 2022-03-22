TotalEnergies больше не будет заключать контракты на покупку нефти России
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«TotalEnergies в одностороннем порядке принимает решение не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что решение принято с учётом ситуации на Украине и наличия альтернативных источников поставок в Европу.
Также сообщается, что компания будет постепенно приостанавливать свою деятельность в России.
Ранее нефтесервисная компания Halliburton Co. сообщила о прекращении деятельности на территории России.