TotalEnergies больше не будет заключать контракты на покупку нефти России

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Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов.
TotalEnergies больше не будет заключать контракты на покупку нефти России
  • Gettyimages.ru
  • © ahopueo

«TotalEnergies в одностороннем порядке принимает решение не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что решение принято с учётом ситуации на Украине и наличия альтернативных источников поставок в Европу.

Также сообщается, что компания будет постепенно приостанавливать свою деятельность в России.

Ранее нефтесервисная компания Halliburton Co. сообщила о прекращении деятельности на территории России.

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