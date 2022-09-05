Корпорация развития Дальнего Востока и «Русская Медиагруппа» заключили соглашение о партнёрстве
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
Стороны планируют совместную работу в сфере развития Дальневосточного федерального округа, в особенности повышения его туристической и культурной составляющей.
«Информационная поддержка позволит нам больше и лучше рассказывать о развитии дальневосточных регионов», — заявил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.
Со своей стороны, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников отметил, что туризм, экология, культура, работа креативных индустрий должны лечь в основу уникального образа Дальнего Востока.