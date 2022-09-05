Юрист Соловьёв призвал супругов при разводе документировать размер алиментов
- Gettyimages.ru
Если поначалу мужчины, как правило, выплачивают алименты, то со временем понимают, что никаких письменных обязательств у них нет, поэтому самовольно решают либо снизить размер выплат, либо вовсе прекратить их, отметил специалист в разговоре с «Российской газетой».
При этом запоздалое обращение в суд принесёт положительное решение об обязанности выплачивать алименты в размере 25% от официального дохода на одного ребёнка и 50% — на двух и более. Но к этому моменту часто бывает, что с официального места работы предоставляется справка о минимальном уровне доходов, а имущество уже давно переписано на других лиц.
«Поэтому договариваться надо только «на берегу», то есть в момент развода», — подчеркнул Соловьёв.
Ранее газета «Известия» сообщила, что россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов без суда.