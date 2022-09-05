Юрист Соловьёв призвал супругов при разводе документировать размер алиментов

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв объяснил, почему супругам нужно документировать нюансы вновь возникающих правоотношений.

Если поначалу мужчины, как правило, выплачивают алименты, то со временем понимают, что никаких письменных обязательств у них нет, поэтому самовольно решают либо снизить размер выплат, либо вовсе прекратить их, отметил специалист в разговоре с «Российской газетой».

При этом запоздалое обращение в суд принесёт положительное решение об обязанности выплачивать алименты в размере 25% от официального дохода на одного ребёнка и 50% — на двух и более. Но к этому моменту часто бывает, что с официального места работы предоставляется справка о минимальном уровне доходов, а имущество уже давно переписано на других лиц.

«Поэтому договариваться надо только «на берегу», то есть в момент развода», — подчеркнул Соловьёв.

Ранее газета «Известия» сообщила, что россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов без суда.