Помощник президента Левитин предложил отказаться от слова «кешбэк»

Помощник российского президента Игорь Левитин предложил заменить слово «кешбэк» в русской речи, используя вместо него, например, «возврат».

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Левитина, «практически все говорят «кешбэк». Он предложил «уже уйти от этого».

«Давайте назовем по-русски — «возврат.рф» или что-то такое», — сказал помощник главы государства.

Он также выразил мнение, что если такое решение будет принято, то «будет польза для людей».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках.