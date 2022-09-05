Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора отозвал лицензию у «Новой газеты»
- РИА Новости
«Суд удовлетворил административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ЗАО «ИД «Новая газета», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
Отмечается, что Роскомнадзор подал иск из-за непредоставления устава редакции в установленные законодательством о средствах массовой информации сроки.
В июле Роскомнадзор направил иск в Басманный суд с просьбой признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты».