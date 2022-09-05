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«Почта России» планирует запустить эксперимент по доставке вина в 2023 году

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«Почта России» планирует запустить эксперимент по доставке вина в апреле 2023 года. Об этом заявил гендиректор компании Максим Акимов в интервью РБК на площадке ВЭФ-2022.
«Почта России» планирует запустить эксперимент по доставке вина в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года», — сказал он, уточнив, что в рамках проекта будут первые отправки.

Также он выразил надежду на завершение дискуссий по параметрам доставки вина в ближайшее время.

Акимов добавил, что проект предполагает, что доставка будет осуществляться «не раньше, чем за 24 часа, но и не сильно позже».

Кроме того, будет осуществляться контроль за тем, чтобы вино было российского производства, а также за тем, чтобы «получатель имел право его получить в руки».

В марте в «Почте России» сообщили, что сроки доставки EMS-отправлений будут увеличены на несколько дней из-за продления ограничения полётов в ряд российских регионов.

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