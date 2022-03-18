В «Почте России» сообщили об увеличении сроков доставки отправлений

Сроки доставки EMS-отправлений будут увеличены на несколько дней из-за продления ограничения полётов в ряд российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Почта России» продолжает доставлять отправления в стандартном режиме как внутри страны, так и за границу. Но сроки доставки по некоторым направлениям могут быть увеличены, а порядок приёма отправлений изменён», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за продления ограничения на полёты сроки доставки EMS-отправлений в ряд регионов (и из них) увеличены на несколько дней.

Ограничения авиасообщения, действующие в аэропортах на юге России, продлены до 26 марта.