Володин рекомендовал женщинам покинуть Украину из-за риска мобилизации в стране

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рекомендовал женщинам покинуть Украину из-за риска проведения мобилизации женщин в этой стране.

В своём Telegram-канале Володин обратил внимание на то, что украинские власти с 1 октября решили ставить на военный учёт женщин, включая беременных и тех, у кого есть маленькие дети.

По словам Володина, США и Евросоюз требуют от президента Украины Владимира Зеленского «вести войну до последнего украинца».

«Для них и женщины — всего лишь расходный материал», — заявил председатель Госдумы.

Также он отметил, что супруга Зеленского и жёны украинских олигархов находятся за границей и «их, конечно, это нововведение не коснётся».

«Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе всё это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — заявил Володин.

Ранее сообщалось, что на Украине с 1 октября женщины, владеющие определёнными профессиями, должны встать на воинский учёт. В списке 14 специальностей.