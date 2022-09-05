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На ВЭФ представили официальное мобильное приложение Генпрокуратуры России

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В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, представили официальное мобильное приложение Генпрокуратуры России.

«Благодаря постоянно расширяющемуся спектру возможностей для взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданского общества стало доступно официальное мобильное приложение», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сервис имеет большой потенциал для работы с бизнесменами. НА данный момент с его помощью можно отправить сообщение на «Прямую линию для предпринимателей» или пожаловаться на нарушение прав, записаться на приём в органы прокуратуры, воспользоваться Единым реестром проверок или Сводными планами проверок.

Ранее стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 5—8 сентября во Владивостоке.

На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.

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