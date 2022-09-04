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В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

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Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых автомобилей в Рязанской области.
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом сообщило УГИБДД по региону.

«Сегодня, 4 сентября, примерно в 18:00 на 228-м километре автодороги Р-22 Москва — Астрахань в Михайловском районе водитель легкового автомобиля Ford Focus совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, а также с автомобилем КамАЗ», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате столкновения на месте происшествия погибли водитель и два пассажира Ford Focus.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с участием трёх автомобилей на Чуйском тракте в Алтайском крае погибли три человека.

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