В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
- РИА Новости
Об этом сообщило УГИБДД по региону.
«Сегодня, 4 сентября, примерно в 18:00 на 228-м километре автодороги Р-22 Москва — Астрахань в Михайловском районе водитель легкового автомобиля Ford Focus совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, а также с автомобилем КамАЗ», — приводит сообщение РИА Новости.
В результате столкновения на месте происшествия погибли водитель и два пассажира Ford Focus.
Ранее стало известно, что в результате ДТП с участием трёх автомобилей на Чуйском тракте в Алтайском крае погибли три человека.