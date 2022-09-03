Глава Южной Осетии Гаглоев принял участие в траурных мероприятиях в Беслане

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев принял участие в траурных мероприятиях в Беслане, посвящённых 18-й годовщине трагедии.

«Президент Алан Гаглоев вместе с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло, главами парламентов Северной и Южной Осетии, депутатами и членами правительств двух республик совместно возложили венки и цветы в мемориальном комплексе «Город ангелов» в Беслане», — сообщила пресс-служба Гаглоева.

Имена и фамилии погибших в результате теракта были зачитаны под звук метронома. После этого школьники выпустили в небо 334 белых шара по числу погибших.

Также постоянное представительство Северной Осетии при президенте России провело траурные мероприятия, посвящённые годовщине трагедии.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.

В память о событиях в Беслане в России была учреждена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом.