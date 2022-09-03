Представительство Северной Осетии почтило память жертв теракта в школе №1 в Беслане
- РИА Новости
Отмечается, что траурные мероприятия прошли в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве. Церемония началась в 12:30 мск.
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.
В память о событиях в Беслане в России была учреждена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом.