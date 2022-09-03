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Представительство Северной Осетии почтило память жертв теракта в школе №1 в Беслане

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Постоянное представительство Северной Осетии при президенте России провело траурные мероприятия, посвящённые 18-й годовщине террористического акта в школе №1 в Беслане.
Представительство Северной Осетии почтило память жертв теракта в школе №1 в Беслане
  • РИА Новости

Отмечается, что траурные мероприятия прошли в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве. Церемония началась в 12:30 мск.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.

В память о событиях в Беслане в России была учреждена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом.

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