Представительство Северной Осетии почтило память жертв теракта в школе №1 в Беслане

Постоянное представительство Северной Осетии при президенте России провело траурные мероприятия, посвящённые 18-й годовщине террористического акта в школе №1 в Беслане.

Отмечается, что траурные мероприятия прошли в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве. Церемония началась в 12:30 мск.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.

В память о событиях в Беслане в России была учреждена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом.