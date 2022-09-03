В Москве 16-летняя девушка призналась в убийстве прадедушки

В Москве Бабушкинский районный суд принял решение об аресте 16-летней девушки, которая призналась в убийстве своего прадедушки во время ссоры. Ей предъявлено обвинение.

По данным прокуратуры, вечером 31 августа в квартире дома на улице Радужная девушка в ходе ссоры «нанесла 85-летнему прадедушке сковородкой не менее девяти рубленых ран головы, а также не менее 17 колото-резаных ранений в область туловища».

«От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Осознав, что мужчина умер, обвиняемая замыла следы крови на ноже и сковородке, после чего сообщила своей сестре и бабушке, что нашла тело прадеда. Обвиняемая свою вину признала», — говорится в сообщении ведомства.

2 сентября суд в Москве вынес приговор жителю столицы, который убил свою супругу, «мисс Кузбасс — 2010» Ксению Сапожкову, в Новой Москве.

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.