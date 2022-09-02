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Бывший муж «мисс Кузбасс — 2010» получил 12 лет колонии строгого режима за её убийство

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Суд в Москве вынес приговор жителю столицы, который убил свою супругу, «мисс Кузбасс — 2010» Ксению Сапожкову, в Новой Москве. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Бывший муж «мисс Кузбасс — 2010» получил 12 лет колонии строгого режима за её убийство
  • РИА Новости

Осуждённый — 36-летний Александр Попов.

31 августа прошлого года он во время ссоры нанёс супруге телесные повреждения «в виде колото-резаных ран в область груди и шеи», 29-летняя женщина скончалась на месте.

После этого злоумышленник вывез тело убитой в лесополосу и закопал там.

При этом в январе 2022 года Попов сообщил правоохранительным органам, что его супруга якобы уехала в неизвестном направлении и «выходит с ним на связь через социальные сети», тогда как было установлено, что женщина не пересекала границу.

«Суд приговорил Попова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении прокуратуры.

В апреле СК России сообщил, что расследование дела об убийстве «мисс Кузбасс — 2010» в Новой Москве завершено.

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