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Четыре туриста погибли при восхождении на вулкан на Камчатке

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Четверо туристов погибли в ходе восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке.
Четыре туриста погибли при восхождении на вулкан на Камчатке
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«При восхождении на вулкан Ключевской погибли четыре туриста», — сказал собеседник агентства.

Вместе с этим собеседник уточнил, что в общей сложности в туристической группе находилось 12 человек. Туристы приехали в Камчатский край из разных российских регионов.

Ранее сообщалось, что двое альпинистов сорвались со скалы при спуске с вершины в горах Карачаево-Черкесии.

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