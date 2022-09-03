Четыре туриста погибли при восхождении на вулкан на Камчатке

Четверо туристов погибли в ходе восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке.

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«При восхождении на вулкан Ключевской погибли четыре туриста», — сказал собеседник агентства.

Вместе с этим собеседник уточнил, что в общей сложности в туристической группе находилось 12 человек. Туристы приехали в Камчатский край из разных российских регионов.

Ранее сообщалось, что двое альпинистов сорвались со скалы при спуске с вершины в горах Карачаево-Черкесии.