Четыре туриста погибли при восхождении на вулкан на Камчатке
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
«При восхождении на вулкан Ключевской погибли четыре туриста», — сказал собеседник агентства.
Вместе с этим собеседник уточнил, что в общей сложности в туристической группе находилось 12 человек. Туристы приехали в Камчатский край из разных российских регионов.
Ранее сообщалось, что двое альпинистов сорвались со скалы при спуске с вершины в горах Карачаево-Черкесии.