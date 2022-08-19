военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Двое альпинистов сорвались со скалы в Карачаево-Черкесии

Короткая ссылка
Двое альпинистов сорвались со скалы при спуске с вершины в горах Карачаево-Черкесии, заявили в региональном главке МЧС России.
Двое альпинистов сорвались со скалы в Карачаево-Черкесии
  • © 09.mchs.gov.ru

«При спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол Карачаевского района со скалы сорвалась двойка альпинистов», — говорится в сообщении.

Другая группа обнаружила тело одного из восходителей на леднике, тело второго штурмующего скалу не обнаружили.

Отряд спасателей и две единицы техники выдвинулись к месту происшествия.

Ранее сообщалось о смерти двукратной чемпионки мира по альпинизму француженки Адель Миллоз — он погибла на склоне массива Монблан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить