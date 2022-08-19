Двое альпинистов сорвались со скалы в Карачаево-Черкесии
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«При спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол Карачаевского района со скалы сорвалась двойка альпинистов», — говорится в сообщении.
Другая группа обнаружила тело одного из восходителей на леднике, тело второго штурмующего скалу не обнаружили.
Отряд спасателей и две единицы техники выдвинулись к месту происшествия.
Ранее сообщалось о смерти двукратной чемпионки мира по альпинизму француженки Адель Миллоз — он погибла на склоне массива Монблан.