Двое альпинистов сорвались со скалы в Карачаево-Черкесии

Двое альпинистов сорвались со скалы при спуске с вершины в горах Карачаево-Черкесии, заявили в региональном главке МЧС России.

«При спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол Карачаевского района со скалы сорвалась двойка альпинистов», — говорится в сообщении.

Другая группа обнаружила тело одного из восходителей на леднике, тело второго штурмующего скалу не обнаружили.

Отряд спасателей и две единицы техники выдвинулись к месту происшествия.

Ранее сообщалось о смерти двукратной чемпионки мира по альпинизму француженки Адель Миллоз — он погибла на склоне массива Монблан.