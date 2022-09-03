Природные пожары угрожают четырём населённым пунктам в Оренбургской области

В пресс-службе МЧС России заявили, что огонь от природных пожаров угрожает четырём населённым пунктам в Оренбургской области.

«Сохраняется угроза четырём населённым пунктам: Ялнаир, Сара, Хмелевка и Кидрясово. Для их защиты сосредоточены необходимые силы и средства, проводится опашка населённых пунктов, находящихся вблизи природных пожаров», — цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что в связи с возгораниями эвакуация населения пока не проводилась, погибших и пострадавших нет.

Спасатели продолжают тушить пожары.

Ранее Департамент пожарной безопасности Оренбургской области заявил, что четыре самолёта Ил-76 и три вертолёта привлечены к тушению природных пожаров в Оренбуржье.