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Медведев назвал ядерный арсенал лучшей гарантией сохранения великой России

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал ядерный арсенал лучшей гарантией сохранения великой России.
Медведев назвал ядерный арсенал лучшей гарантией сохранения великой России
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале, высказывая мнение о разрушении институтов любого государства в целом, а также включая ситуацию, которая произошла в Советском Союзе. Соответствующий пост он опубликовал на фоне похорон экс-президента СССР Михаила Горбачёва.

«При всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам», — отметил он.

По мнению Медведева, последствия «раздербанивания» ядерного арсенала могли быть быстрыми и губительными для всего мира.

«Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это лучшая гарантия сохранения великой России», — подчеркнул он.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что российская военная доктрина исчерпывающе излагает сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия.

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