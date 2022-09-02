Орден имени Нахимова вручили Черноморскому высшему военно-морскому училищу

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов вручил орден Нахимова Черноморскому высшему военно-морскому училищу (ЧВВМУ) в Севастополе.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии по видеосвязи.

Евменов доложил главе ведомства, что с 1 сентября к учебным занятиям в образовательных организациях ВМФ приступили более 500 воспитанников довузовских образовательных организаций, свыше 1900 курсантов и слушателей первых курсов.

Ранее Шойгу дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях.