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Орден имени Нахимова вручили Черноморскому высшему военно-морскому училищу

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Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов вручил орден Нахимова Черноморскому высшему военно-морскому училищу (ЧВВМУ) в Севастополе.
Орден имени Нахимова вручили Черноморскому высшему военно-морскому училищу
  • © Public Domain

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии по видеосвязи.

Евменов доложил главе ведомства, что с 1 сентября к учебным занятиям в образовательных организациях ВМФ приступили более 500 воспитанников довузовских образовательных организаций, свыше 1900 курсантов и слушателей первых курсов.

Ранее Шойгу дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях.

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