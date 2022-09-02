Орден имени Нахимова вручили Черноморскому высшему военно-морскому училищу
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии по видеосвязи.
Евменов доложил главе ведомства, что с 1 сентября к учебным занятиям в образовательных организациях ВМФ приступили более 500 воспитанников довузовских образовательных организаций, свыше 1900 курсантов и слушателей первых курсов.
Ранее Шойгу дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях.