Тамбовские специалисты восстановили школы в подшефном районе Луганской Народной Республики.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«Нам удалось восстановить школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе. В районе действует 12 школ — все они полностью готовы к началу учебного года», — заявил врио губернатора Максим Егоров.

По его словам, капитально отремонтировано здание новоайдарской школы-гимназии, полностью реконструирована школа в селе Чабановка.

Ранее ФАН сообщало, что в гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области рассказали об оказании помощи жителям Геническа.