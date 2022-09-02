Тамбовские специалисты восстановили школы в подшефном районе ЛНР
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
«Нам удалось восстановить школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе. В районе действует 12 школ — все они полностью готовы к началу учебного года», — заявил врио губернатора Максим Егоров.
По его словам, капитально отремонтировано здание новоайдарской школы-гимназии, полностью реконструирована школа в селе Чабановка.
Ранее ФАН сообщало, что в гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области рассказали об оказании помощи жителям Геническа.