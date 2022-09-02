Первый канал принял решение вернуть развлекательное вещание

Первый канал принял решение вернуть по выходным развлекательный контент. Об этом заявил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

По его словам, с начала специальной военной операции на Украине канал первым изменил сетку вещания.

«Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — приводит ТАСС заявление Эрнста в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне общества «Знание»

Ранее гендиректор Первого канала заявил, что первая отснятая в космосе кинокартина «Вызов» выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.