Первый отснятый в космосе фильм «Вызов» выйдет в прокат 12 апреля 2023 года

Первая отснятая в космосе кинокартина «Вызов» выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«У нас на следующей неделе последняя съёмка — уже на земле (хотя и на Байконуре). И 12 апреля следующего года фильм «Вызов» выйдет в прокат», — цитирует его ТАСС.

Утром 17 октября 2021 года киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.

Шипенко вместе с Пересильд в течение 12 дней снимал фильм «Вызов» на земной орбите.