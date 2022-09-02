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Первый отснятый в космосе фильм «Вызов» выйдет в прокат 12 апреля 2023 года

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Первая отснятая в космосе кинокартина «Вызов» выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Первый отснятый в космосе фильм «Вызов» выйдет в прокат 12 апреля 2023 года
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«У нас на следующей неделе последняя съёмка — уже на земле (хотя и на Байконуре). И 12 апреля следующего года фильм «Вызов» выйдет в прокат», — цитирует его ТАСС.

Утром 17 октября 2021 года киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане

Шипенко вместе с Пересильд в течение 12 дней снимал фильм «Вызов» на земной орбите.

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