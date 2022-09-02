В Крыму почти на треть выросло число отелей — участников программы туркешбэка
- РИА Новости
Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на данные Министерства курортов и туризма республики.
«Свои предложения на сайте мирпутешествий.рф разместили 292 крымских средства размещения, в том числе санатории. По данным Ростуризма, в первые дни туристического кешбэка Крым вошёл в топ-10 направлений по числу бронирований путёвок», — говорится в сообщении.
В то же время стало известно, что правительство России предусмотрело для Республики Крым финансирование на 2023 год для развития пляжной инфраструктуры и поддержки событийных мероприятий. Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное Министерство курортов и туризма.
Крым вошёл в число победителей конкурсного отбора среди субъектов России на выделение ещё 165 млн рублей.
Ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов рассказал, что среди россиян появился спрос на качественный туристический сервис внутри страны.