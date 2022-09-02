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Ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в первый рейс

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Ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в первый рейс. Она предназначена для проведения круглогодичных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

На борту нового судна в Центральную Арктику отправится экспедиция «Северный полюс — 41», которая продолжит отечественную программу дрейфующих полярных станций, заложенную в 1937 году полярниками под руководством Ивана Папанина.

Как отметил зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, специализированная платформа для организации дрейфующих станций создаётся впервые в мире.

«За последние десять лет предприятиями судостроительной промышленности было построено и передано заказчикам 19 научных судов различного назначения. Сейчас к таким судам добавляется ледостойкая самодвижущаяся платформа для исследования Арктики», — сказал он.

По его словам, согласно Стратегии развития судостроительной промышленности, до 2035 года планируется построить около 13 научно-исследовательских судов.

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