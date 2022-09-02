Песков: Путин не сможет проститься с Горбачёвым 3 сентября из-за напряжённого графика
- РИА Новости
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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Там целый день у него занят. Внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор, подготовка к дальневосточному форуму — всё-таки ему же там выступать. Поэтому много очень завтра... Завтра полноценный, очень напряжённый рабочий день», — сказал Песков.
Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачёва состоятся 3 сентября.
О его смерти стало известно 30 августа.
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва.