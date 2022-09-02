Песков: Путин не сможет проститься с Горбачёвым 3 сентября из-за напряжённого графика

Президент России Владимир Путин не примет участие в официальном прощании с Михаилом Горбачёвым, которое пройдёт 3 сентября, поскольку у главы государства будет загруженный рабочий день, в том числе у него запланирован международный разговор.

РИА Новости

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Там целый день у него занят. Внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор, подготовка к дальневосточному форуму — всё-таки ему же там выступать. Поэтому много очень завтра... Завтра полноценный, очень напряжённый рабочий день», — сказал Песков. Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачёва состоятся 3 сентября. О его смерти стало известно 30 августа. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва.