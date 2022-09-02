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Песков: Путин не сможет проститься с Горбачёвым 3 сентября из-за напряжённого графика

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Президент России Владимир Путин не примет участие в официальном прощании с Михаилом Горбачёвым, которое пройдёт 3 сентября, поскольку у главы государства будет загруженный рабочий день, в том числе у него запланирован международный разговор.
Песков: Путин не сможет проститься с Горбачёвым 3 сентября из-за напряжённого графика
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Там целый день у него занят. Внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор, подготовка к дальневосточному форуму — всё-таки ему же там выступать. Поэтому много очень завтра... Завтра полноценный, очень напряжённый рабочий день», — сказал Песков.

Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачёва состоятся 3 сентября.

О его смерти стало известно 30 августа.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва.

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