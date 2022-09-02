военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Песков: Путин не планирует по примеру Берлускони заводить соцсети

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует заводить аккаунты в социальных сетях.
Песков: Путин не планирует по примеру Берлускони заводить соцсети
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Так Песков ответил на вопрос, не планирует ли Путин по примеру бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони заводить аккаунт в TikTok и других соцсетях.

«Нет, не планирует», — сказал пресс-секретарь.

Ранее бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони в опубликованном в TikTok видео рассказал анекдот, в котором действующие лица — он, президент России Владимир Путин, американский лидер Джо Байден, Папа Римский и молодой помощник понтифика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить