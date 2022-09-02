Песков: Путин не планирует по примеру Берлускони заводить соцсети

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует заводить аккаунты в социальных сетях.

Так Песков ответил на вопрос, не планирует ли Путин по примеру бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони заводить аккаунт в TikTok и других соцсетях.

«Нет, не планирует», — сказал пресс-секретарь.

Ранее бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони в опубликованном в TikTok видео рассказал анекдот, в котором действующие лица — он, президент России Владимир Путин, американский лидер Джо Байден, Папа Римский и молодой помощник понтифика.