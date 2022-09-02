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Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Байдена и Путина

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Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони в опубликованном в TikTok видео рассказал анекдот, в котором действующие лица — он, президент России Владимир Путин, американский лидер Джо Байден, Папа Римский и молодой помощник понтифика.
Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Байдена и Путина
  • AFP
  • © Miguel MEDINA

Об этом сообщила итальянская газета Il giornale. Перевод приводит РИА Новости.

По сюжету анекдота Берлускони политики и Папа Римский со своим помощником летят в самолёте над Атлантикой и узнают о скором крушении самолёта из-за ЧП, а также о том, что на борту есть только четыре парашюта.

По его словам, вымышленные Байден и Путин из анекдота взяли себе два парашюта как самые влиятельные люди на Западе и Востоке. При этом сам Берлускони взял ещё один парашют, заявив, что он причитается ему, потому что «все знают, что он самый умный политик в мире».

В анекдоте Берлускони понтифик отказался от парашюта, заявив, что уже стар и прожил долгую счастливую жизнь.

Между тем помощник папы заметил, что парашютов осталось два, поскольку «самый умный политик» взял его рюкзак вместо парашюта, завершил свой анекдот Берлускони.

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