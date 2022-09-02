Минсельхоз России: решений о запрете поставок из ЕС масложировой продукции не было

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что решений о запрете поставок из Евросоюза в Россию масложировой продукции для кондитерских изделий не было.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«Решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что рассматривают возможность развития производства в России отдельных видов ингредиентов. В Минсельхозе объяснили, что это даст возможность не зависеть от импорта этих ингредиентов, а также поспособствует сокращению логистики.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российской стороне необходимо развивать собственное производство в АПК.

Также Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно предусмотрело около 200 млрд рублей на льготные кредиты аграриям в период посевной.