военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минсельхоз России: решений о запрете поставок из ЕС масложировой продукции не было

Короткая ссылка
Министерство сельского хозяйства России сообщило, что решений о запрете поставок из Евросоюза в Россию масложировой продукции для кондитерских изделий не было.
Минсельхоз России: решений о запрете поставок из ЕС масложировой продукции не было
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«Решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что рассматривают возможность развития производства в России отдельных видов ингредиентов. В Минсельхозе объяснили, что это даст возможность не зависеть от импорта этих ингредиентов, а также поспособствует сокращению логистики.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российской стороне необходимо развивать собственное производство в АПК.

Также Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно предусмотрело около 200 млрд рублей на льготные кредиты аграриям в период посевной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить