Мишустин заявил о необходимости развивать в России собственное производство в АПК

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российской стороне необходимо развивать собственное производство в АПК.
Мишустин заявил о необходимости развивать в России собственное производство в АПК
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом премьер заявил, выступая на стратегической сессии по направлению «Сельское хозяйство (продовольственная безопасность)».

«Ещё одна важная задача — это максимальное развитие собственного производства, начиная от семян, ветеринарных препаратов, племенного материала до сельхозмашин или оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности», — сказал он.

По его словам, первых результатов такой работы, по предварительным оценкам, можно ожидать уже через 2,5 года, в том числе по обеспечению российской и белорусской сельхозтехникой, а также отечественными семенами.

Ранее Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно предусмотрело около 200 млрд рублей на льготные кредиты аграриям в период посевной.

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