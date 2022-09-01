Автоэксперт Канаев назвал абсолютно обоснованными изменения правил техосмотра
- РИА Новости
По словам эксперта, изменения «абсолютно обоснованны».
При техосмотре нет смысла проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, добавил специалист.
«Всё это можно достать, вытащить, взять у товарища, у любого, кто стоит рядом, поэтому проверять их смысла нет. И на безопасность они никак не влияют. Что касается аптечки, условия столько раз менялись, что у каждого водителя на 90% есть свой набор и они отлично понимают, что им понадобится в случае ДТП», — объяснил Канаев.
Ранее стало известно, что с 1 сентября в России при техосмотре не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.
Также у грузовых автомобилей не будут проверять наличие противооткатных упоров.