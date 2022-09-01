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Путин простился с Горбачёвым перед своей поездкой в Калининград

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Российский президент Владимир Путин простился с покойным Михаилом Горбачёвым, бывшим президентом СССР, перед своей поездкой в Калининград.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым», — рассказал Песков.

По его словам, Путин положил цветы к гробу Горбачёва.

Песков объяснил, что Путин из-за рабочего графика не сможет попрощаться с Горбачёвым в ходе общей церемонии 3 сентября. 

Также в Кремле рассказали, что похороны Горбачёва будут содержать элементы государственных, на них будет почётный караул

Церемония прощания с Горбачёвым состоится 3 сентября с 10:00 до 14:00 в Колонном зале Дома союзов. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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