Путин простился с Горбачёвым перед своей поездкой в Калининград

Российский президент Владимир Путин простился с покойным Михаилом Горбачёвым, бывшим президентом СССР, перед своей поездкой в Калининград.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым», — рассказал Песков.

По его словам, Путин положил цветы к гробу Горбачёва.

Песков объяснил, что Путин из-за рабочего графика не сможет попрощаться с Горбачёвым в ходе общей церемонии 3 сентября.

Также в Кремле рассказали, что похороны Горбачёва будут содержать элементы государственных, на них будет почётный караул.

Церемония прощания с Горбачёвым состоится 3 сентября с 10:00 до 14:00 в Колонном зале Дома союзов. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.